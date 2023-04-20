واعتقال 15 بالضفة.. فلسطين تدين الاستيطان وتعتبره حربًا مفتوحة

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 15 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت عدة منازل في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية أنَّ من بين المعتقلين أسرى محررين، وصحفياً وشاباً من القدس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم، وخلفت كذلك دمارًا في أحد المنازل بمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

الخارجية تدين الاستيطان وتعتبره حربا مفتوحة

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاستيطان الاستعماري بأشكاله كافه في أرض دولة فلسطين، سواء بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وأكدت إدانتها للاستيطان بالقدس المحتلة، والاستيلاء على الأرض الفلسطينية كما حصل في محافظة قلقيلية وغيرها.

كما أدنت الوزارةالتصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومواشيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومحلاتهم التجارية ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد يجتمع مع الرئيس الفلسطيني

واعتبرت الوزارة عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعة تخريبا إسرائيليا متعمدا لاية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الارض، واستخفافا بالمواقف والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان.

وطالبت بوقف الاستيطان فورا، وأنها تدمير ممنهج لفرص بقاء وصمود الاجيال الفلسطينية المتلاحقة في وطنها فلسطين، وحربا مفتوحة على الشعب وحقوقه.

ورأت الوزارة أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار ٢٣٣٤ يشجع دولة الاحتلال على تصعيد الاستيطان.

وشددت على أن الاستيطان هو أبشع أشكال العدوان والجرائم التي تنسف أسس ومرتكزات عملية السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع..