توضيح مهم من “سكني” حول موعد توزيع أراضي في عرعر

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كشف برنامج سكني المخصص لتمكين الأسر من تملّك مسكنها الأول، أنه يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين، أنه في حال أصبحت بعض الأراضي في عرعر متاحة يمكن الحجز في المخطط المناسب للمستفيد من خلال حسابه.

لهذا السبب يرجى تحميل تطبيق سكني

وأكد أنه يرجى تحميل تطبيق سكني لاستلام تنبيهات المخططات الجديدة حتى يصل للمستفيد كل ما هو جديد، من خلال تحميل هذا التطبيق.

بشرى سارة من سكني حول المستحقين للدعم

وحدد برنامج سكني، خطوات الاستعلام بشأن استحقاق الدعم السكني والحصول على البرامج التمويلية، وأن يمكن معرفه حالة الاستحقاق من خلال حسابك الشخصي في منصة سكني

وبين أنه في حال ظهرت حالة الطلب مستحق يمكنك الاستفادة من أحد منتجات سكني مباشرة.

برنامج سكني

وبرنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغ دعمًا شهريًا يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى.

ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

وقال الصندوق العقاري، إن إجمالي مبلغ الدعم وصل حتى الآن إلى 46 مليارًا و200 مليون ريال.

خيارات البرنامج

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:

1 – شراء وحدة سكنية جاهزة

2 – تمويل البناء الذاتي

3 – شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء

4 – تمويل برهن العقار

5 – دعم التمويل القائم.

شروط الدعم السكني

1 – يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن.

2 – يُعد المتقدم أو أحد أفراد أسرته المدرجين في الطلب قد استفاد من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن في أي من الأحوال الآتية:

3- إذا بدأ في الاستفادة من البرنامج. ومن ذلك أن يكون قد حصل على القرض أو التمويل السكني أو جزء منه إلا أنه لم يتملك مسكناً بعد.

4 – إذا تقدم بطلب للاستفادة من البرنامج وكان طلبه تحت الدراسة من قبل مقدم البرنامج أو أُدرج طلبه في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج،

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باستثناء طلبات القروض السكنية التي سبق للمتقدم أو لأي من أفراد أسرته تقديمها لصندوق التنمية العقارية،

وتسلم عنها رقماً قبل تاريخ 23/7/1432هـ على أن يطبق في شأنها المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.

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5 – إذا كان مستوفيًا لشروط الاستفادة من البرنامج وله الخيار في التقدم بطلب للاستفادة منه، ما لم يتعهد بعدم تقديم طلب للاستفادة منه،

والتنازل عن أحقيته في الاستفادة من البرنامج وفقًا للصيغة التي تحددها وزارة الإسكان بالتنسيق مع مقدم البرنامج.