الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. “الفوزان” يُوضح السُنة التي يُشرع للمسلم أن يفعلها ليلة العيد
اقتداءً بسنة النبي ﷺ.. تعرف على أحكام وآداب صلاة العيد
10 نصائح طبية لصحة الجهاز الهضمي بعد رمضان
هاشتاق “٢٩ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم ارفع أسماءنا في صحائف العتقاء”
المجاعة تقترب.. الأمم المتحدة تُحذر من نفاد الغذاء والوقود بالسودان
“التأمينات”: هذا الشرط لابد منه للتقاعد المبكر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. “الفوزان” يُوضح السُنة التي يُشرع للمسلم أن يفعلها ليلة العيد

بالفيديو.. “الفوزان” يُوضح السُنة التي يُشرع للمسلم أن يفعلها ليلة العيد

بالفيديو.. “الفوزان” يُوضح السُنة التي يُشرع للمسلم أن يفعلها ليلة العيد
١٢:٣٦:٥٩ م، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، الشيخ صالح الفوزان، عن السُنة التي يُشرع للمسلم أن يفعلها ليلة العيد.

السُنة التي يُشرع للمسلم أن يفعلها ليلة العيد

وأوضح في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن السُنة التي يُشرع للمسلم أن يفعلها ليلة العيد هي التكبير المتواصل والإكثار منه.

وأضاف أن التكبير هو سنة العيد، ويكون في البيوت والشوارع والطرقات وفي كل مكان،

حيث يكبر العبد ربه على ما هداه وأكرمه ببلوغ شهر رمضان وإتمامه.

نصيحة غالية للمسلمين في العشر الأواخر

وكان الشيخ صالح الفوزان، قد وجه نصيحة غالية للمسلمين في العشر الأواخر من رمضان،

حاثًا على الطاعة والذكر والعبادة والإكثار من الدعاء والاستغفار.

تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شوال مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 4 / 2023م.

اقرأ أيضًا:

إقامة صلاة عيد الفطر في 562 مسجدًا وجامعًا في مكة

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها،

أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. بدء إجازة عيد الفطر للبنوك وسوق الأسهم وهذا موعد عودة العمل

الكلمات الدلالية:
التكبير السنة الفوزان المحكمة العليا تحري هلال شوال سُنة التكبير عيد الفطر ليلة العيد نصيحة غالية

مواد ذات صلة

المزيد
«فلكية جدة» تكشف حقيقة ظهور «القمر الأخضر»

«فلكية جدة» تكشف حقيقة ظهور «القمر الأخضر»

٠٩:٥١ م، الأربعاء، ٠٦ أبريل ٢٠١٦
بـ 23 مبادرة و41 اتفاقية و12 فرصة استثمارية.. مؤتمر المدينة للأوقاف يختتم أعماله

بـ 23 مبادرة و41 اتفاقية و12 فرصة استثمارية.. مؤتمر المدينة للأوقاف يختتم أعماله

٠٩:٣٣ م، الجمعة، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢
النفط يحقق مكاسب أسبوعية جديدة .. و”برنت” يرتفع 8.1%

النفط يحقق مكاسب أسبوعية جديدة .. و”برنت” يرتفع 8.1%

٠٣:٥٤ م، الأحد، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن ارتكب أبشع جريمة وموعد صرف الضمان الاجتماعي

أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن ارتكب أبشع جريمة وموعد صرف الضمان الاجتماعي

١٢:٠٤ ص، الجمعة، ٣١ مارس ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *