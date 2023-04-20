بالفيديو.. “الفوزان” يُوضح السُنة التي يُشرع للمسلم أن يفعلها ليلة العيد

تواصل – فريق التحرير:

كشف عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، الشيخ صالح الفوزان، عن السُنة التي يُشرع للمسلم أن يفعلها ليلة العيد.

السُنة التي يُشرع للمسلم أن يفعلها ليلة العيد

وأوضح في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن السُنة التي يُشرع للمسلم أن يفعلها ليلة العيد هي التكبير المتواصل والإكثار منه.

وأضاف أن التكبير هو سنة العيد، ويكون في البيوت والشوارع والطرقات وفي كل مكان،

حيث يكبر العبد ربه على ما هداه وأكرمه ببلوغ شهر رمضان وإتمامه.

🔹السنة التي يفعلها المسلم ليلة العيد..

pic.twitter.com/RxBrWhqHmA — التوحيد أولًا (@First_Al_Tawhid) April 20, 2023

نصيحة غالية للمسلمين في العشر الأواخر

وكان الشيخ صالح الفوزان، قد وجه نصيحة غالية للمسلمين في العشر الأواخر من رمضان،

حاثًا على الطاعة والذكر والعبادة والإكثار من الدعاء والاستغفار.

تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شوال مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 4 / 2023م.

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وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها،

أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق.

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