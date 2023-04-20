هاشتاق “وداعًا رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “كن شاهدًا لنا لا علينا”

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تصدر هاشتاق “وداعًا رمضان” الترند في المملكة، اليوم الخميس، وسط أدعية عديدة في مجملها عبارات من الحزن على فراق أحب الشهور إلى الله.

وقالت مغردة: “اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار”.

وأضاف آخر: “وداعًا يا رمضان، ما أسرعك ضيفنا العزيز، اذكرنا عند ربك بخير، كن شاهدًا لنا لا علينا، سلام عليك يوم أتيتنا فنورت قلوبنا، وسلام عليك يوم ودعتنا ورحلت عنا، سلام عليك في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين”.

وداعا يا شهر الصيام

وتابع ثالث: “وداعًا لك يا رمضان نودعك والله وقلوبنا تدمع من فراقك، وداعا يا شهر الصيام، وداعًا يا شهر القرآن، اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء وارزقنا الطهر والنقاء”.

وواصل: “أبعد عنا الحزن والهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء”.

وقال أحد المغردين: وداعاً للضيف الوحيد الذي يأتي ليكرمنا، اللهم لا تجعله آخر عهدنا به، اللهم إنا نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فاستجب لنا يا كريم، وداعًا رمضان وإن كان بالعمر ملتقى فلنلتقِ بأحسن حال”.

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