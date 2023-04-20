المجاعة تقترب.. الأمم المتحدة تُحذر من نفاد الغذاء والوقود بالسودان

تواصل – واس:

حذّرت منظمة الأمم المتحدة من قرب نفاد الغذاء والوقود وغير ذلك من الإمدادات الحيوية لدى سكان السودان.

وأوضحت أن سكان الخرطوم لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بأمان لشراء المواد الغذائية وغيرها من الضروريات منذ أيام.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أنهم بحاجة ماسة إلى وقف إنساني حتى يتمكن الجرحى والمرضى المدنيون من الوصول إلى المستشفيات.

نظام الاستجابة للإغاثة ما زال مقيدًا

وأشار المكتب إلى أنَّ نظام الاستجابة للإغاثة ما زال مقيداً بشكل هائل، داعياً إلى إنهاء الهجمات على عمال الإغاثة ووقف نهب المرافق الإنسانية.

إعادة تعبئة الإمدادات الحيوية

وشدد على ضرورة أن تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من القيام بعملها بشكل آمن، وأن تتمكن وكالات الإغاثة من نقل موظفيها بأمان وإعادة تعبئة الإمدادات الحيوية.

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الهلال الأحمر السوداني: صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع

وأعرب عن قلقه من احتمال انهيار نظام الرعاية الصحية في السودان بشكل كامل”، مشيرةً إلى أنَّ “المستشفيات بحاجة إلى المزيد من العاملين والإمدادات ومخزون الدم.

صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا

وأعلن الهلال الأحمر السوداني، اليوم الخميس، أنه يواجه صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع.

الجثث ملقاة في شوارع الخرطوم

وأوضح الصليب الأحمر، أن الجثث ملقاة في شوارع الخرطوم داعيًا الأطراف المتنازعة على السماح بوصول المساعدات.

تبادل لإطلاق النار في محيط القيادة العامة

وفي ظل سماع دوي قذائف وتبادل لإطلاق النار في محيط القيادة العامة بالخرطوم، تجددت اليوم اشتباكات متقطعة بين الجيش والدعم السريع في الفاشر بشمال دارفور.

198 وفاة و1207 إصابات

وكشفت نقابة أطباء السودان، عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 198 وفاة و1207 إصابات.

وأشارت إلى أن 52 مستشفى من أصل 74 في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة، مع تعرض 9 مستشفيات للقصف خلال الاشتباكات.