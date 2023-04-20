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هاشتاق “٢٩ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم ارفع أسماءنا في صحائف العتقاء”

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هاشتاق “٢٩ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم ارفع أسماءنا في صحائف العتقاء”

هاشتاق “٢٩ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم ارفع أسماءنا في صحائف العتقاء”

هاشتاق “٢٩ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم ارفع أسماءنا في صحائف العتقاء”
١١:٥٩:٤٥ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “٢٩ رمضان”، الترند، في المملكة، اليوم الخميس، في الوقت الذي تمنى فيه مغردون أن يصوموا يوما آخر من أيام الشهر الفضيل.

ويستطلع هلال شوال في مناطق المملكة اليوم، لمعرفة أول أيام العيد وما إذا كان رمضان سيكون ٢٩ يومًا فقط أم سيأت مكتملا.

أدعية مؤثرة 

وقال مغرد: “اللهم مع رحيل رمضان، خذ معه ذنوبنا وهمومنا وتعبنا وانكسارنا، وأعتق رقابنا من النار، اللهم ارزق قلوبنا راحة وطمأنينة وفرحة انتظرناها طويلاً”.

وأضاف آخر: “اللهم إني أسألك باسمك اللطيف أن ترزقني الرضا والسعادة، وأن تجعل لي نصيبًا من سعادة الآخرة في جنات النعيم.. اللهم اجعلني ممن رضيت عنهم وارزقني الخير في حياتي، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير”.

العتقاء من النار 

وتابع مغرد ثالث: “اللهَم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسماءنا في صحائف العتقاء، اللهُم إنا نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا رحيم”.

وقال أحد المغردين: “اللهم سخر لي كل ما أريد ولو كان في نظري مستحيلاً، يارب سخر لي من الأقدار أطيبها، ومن التباشير أسعدها، ومن الأرزاق أوسعها، يا سميع يا مجيب”.

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