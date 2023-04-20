أعلاها 38.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بمعظم الأنحاء

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 38 درجة في مكة المكرمة، و37 في ينبع وجدة.

وسجل 36 درجة في شرورة وجازان والقنفذة، و35 درجة في المدينة المنورة، و34 درجة في العلا والأحساء وحفر الباطن.

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كما سجل 33 درجة في الدمام وتبوك ورفحاء، و28 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 13 و الباحة 14 درجة مئوية.

الطائف وحائل والتنهات 16 درجة مئوية.

طريف وبيشة والقريات وبريدة والصمان والدوادمي 17 درجة مئوية.

المجمعة والدهناء 18 درجة ورفحاء وحفر الباطن 19 درجة مئوية.

هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول في هذه المناطق

تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.