شاهد.. أغرب الطرق في المملكة كيف تكون القيادة عليها؟

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رصد مقطع فيديو ما يُوصف بأنه واحد من أغرب الطرق في المملكة، والذي يشهد تعرجات كثيرة تجعل من القيادة عليه أمرًا صعبًا للغاية.

وتقع عقبة الصلالة بجبال الحشر في محافظة الداير بني مالك (شرق منطقة جازان)، وهي تربط مناطق جازان وعسير ونجران.

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الطريق الأفعواني

ونشر المصور محمد المواسي، في حسابه عبر موقع “تويتر”، مشاهد للطريق الأفعواني تم التقاطها على ما يبدو باستخدام طائرة بدون طيار “درونز”.

وأرفق المواسي المقطع بتعليق صوتي يقول فيه إنه أثناء موسم الأمطار يمكن الاستمتاع بمشاهد طبيعية جميلة على جنباته، مجرى الشلالات والخضرة، لكنه طلب بتوخي الحذر أثناء القيادة على هذا الطريق.

ويطالب المواطنون في المنطقة بتوفير عوامل الأمان أثناء العبور في هذه العقبة، لحماية حركة العابرين عليها بإنشاء مصدات خرسانية، وعبارات لتصريف السيول.

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مجازفة خطرة

إذ يعتبرون السير على “الصلالة”، التي تغص بالمنحدرات والمنعطفات، مجازفة خطرة تكلف الأرواح وتتلف المركبات.

فضلاً عن الصخور التي تتساقط مهددة العابرين بالموت، خصوصًا حين هطول الأمطار وتدفق السيول.

إذ تتساقط أكوام الصخور والتراب وتقطع الطريق، مما يؤدي إلى عزل أهالي جبال الحشر، فلا يستطيعون الدخول أو الخروج ربما لأيام.