“التأمينات”: هذا الشرط لابد منه للتقاعد المبكر

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن الشرط الذي لابد منه للتقاعد المبكر.

وأوضح حساب العناية بالعملاء في “تويتر”، أنه يشترط للتقاعد المبكر على نظام التقاعد المدني والعسكري توفر خدمة لا تقل عن 25 سنة.

وأضاف أنه للاطلاع أكثر على أنظمة التقاعد فإن مؤسسة التأمينات تأمل من المستفيدين زيارة هذا الرابط.

حقيقة تأخر صرف المعاشات هذا الشهر

في الوقت نفسه، كشفت المؤسسة، أنه يتم صرف المعاش في بداية الشهر الميلادي.

تعديل مواعيد صرف المعاشات بسبب العيد

وعن موعد صرف المعاش التقاعدي لشهر إبريل الجاري، أكدت أنه يتم صرف المعاش التقاعدي بتاريخ 25 من الشهر الميلادي.

وأضافت أنه في حال تم تعديل موعد الصرف سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي.

شروط صرف معاش التقاعد

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإنه يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

1- بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

2 – التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

3 – أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

متى يستحق أفراد عائلة المشترك المعاش؟

يستحق أفراد عائلة المشترك المعاش في الحالات الآتية:

1- إذا توفي مشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا أو 60 شهرًا على الأقل، مع إضافة المدة الاعتبارية لـ (120) شهرًا.

2- إذا توفي صاحب معاش التقاعد/ العجز/ العائدة.

3- عند وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم.

4- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

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