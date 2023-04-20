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على أمواج السيل.. مواطن يشاهد معالم بلدته ضاحكًا فوق أريكته (فيديو)

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على أمواج السيل.. مواطن يشاهد معالم بلدته ضاحكًا فوق أريكته (فيديو)

على أمواج السيل.. مواطن يشاهد معالم بلدته ضاحكًا فوق أريكته (فيديو)

على أمواج السيل.. مواطن يشاهد معالم بلدته ضاحكًا فوق أريكته (فيديو)
١١:٠٣:٥١ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

على أمواج السيل، شاهد مواطن معالم بلدته من على أريكته في مشهد نادر الحدوث بعدما جرفته السيول خارج منزله.

ودفعت السيول بمواطن خارج منزله سابحًا في الشوارع الممتلئة بمياه الأمطار.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أخرج السيل الرجل من بيته مع الأثاث ليسبح ضاحكًا وسط المياه في الحلوة بحوطة بني تميم في الرياض.

هطول أمطار وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأضاف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

 كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر

وتمتد الحالة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.

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