لإجازة سعيدة بدون حوادث.. 8 إرشادات اتبعها على الطرق أثناء السفر

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الالتزام بالتعليمات المرورية يؤدي إلى تفادي المخاطر، وتجنب الحوادث، وبخاصة في موسم الإجازات.

يأتي هذا فيما كشفت الهيئة العامة للطرق عن ازدياد الحوادث خلال فترة الإجازة بنسبة 15%.

وتزامنًا مع إجازة العيد، تشهد مناطق المملكة في هذه الآونة، كثافة مرورية على الطرق السريعة بين المناطق المختلفة من المملكة.

وتتصدر مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وأبها، وجازان وجهات المواطنين في إجازة العيد الحالية، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

واستنفرت 6 جهات ممثلة في: الهيئة العامة للطرق، والنقل، ووزارة النقل، وأمن الطرق، والمرور، جهودها، لتثقيف المواطنين باتباع الإرشادات وقواعد السلامة، حرصًا على سلامة وأمن المواطنين، إلى جانب مباشرة الحوادث على الطرق وغيرها.

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إرشادات السلامة

تمثلت أبرز إرشادات أدوات السلامة، التي يجب التقيد بها أثناء السفر في:

-ربط حزام الأمان

-الالتزام بالسرعة النظامية.

-عدم استخدام الجوال أثناء القيادة.

-وضع الأطفال في كراسيهم المخصصة.

-التأكد من فحص الإطارات وأدوات المركبة.

-أخذ قسط كاف من النوم قبل السفر.

-الحذر من القيادة أثناء الأمطار والتغيرات الجغرافية.

-التأكد من توفر كافة أدوات السلامة في المركبة.

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14 ألف طريق

يبلغ إجمالي الطرق الرئيسة في المملكة 13.672 ألف كم، حسب التصنيف الوظيفي للطرق.

وتبلغ الطرق الثانوية 8100 كم، و51.749 ألف كم طرقًا فرعية.

ويبلغ التصنيف الهندسي للطرق، 4278 كم طرقًا سريعة، و13.713 كم طرقًا مزدوجة، و53.766 كم طرقًا مفردة، و1764 كم مداخل ومخارج التقاطعات.

ويبلغ إجمالي الأنفاق 76 نفقًا، و3646 جسًرا، و81 محطة وزن، و244 عدادًا مروريًا.