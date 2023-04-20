أمانة العاصمة المقدسة توجه إرشادات مهمة للمواطنين والزوار عند هطول الأمطار

تواصل – واس:

قدمت أمانة العاصمة المقدسة بعض الإرشادات للمواطنين وزوار بيت الله الحرام من المعتمرين عند هطول الأمطار.

ضرورة متابعة حالة الطقس

ونصحت بضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر، من خلال:

1 – الالتزام بالتعليمات الواردة.

2 – الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة .

وحثت المنصة الرئيسة للتوعية بأمانة العاصمة المقدسة عبر موقع «تويتر»، على قراءة البيانات والتنبيهات، وذلك تزامنًا مع توقعات مركز الأرصاد بهطول أمطار على عدد من المناطق.

عدم قطع مجاري مياه الأمطار والسيول

كما نصحت بعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد “940”.

إضافة إلى التعاون في إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية تجنبًا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، والبقاء في مكان آمن.

فريق متكامل لمواجهة الأعمال الطارئة

وكانت الأمانة قد استعدت بفريق متكامل لمواجهة الأعمال الطارئة وما قد ينتج من هطول الأمطار أو السيول.

تجهيز 300 فرد من العمالة المدربة

وشكلت الأمانة فريقًا للطوارئ مكونًا من أكثر من 300 فرد من العمالة المدربة على مواجهة الأعمال الطارئة ومزودين بعدد من الآليات والمعدات.

وأشارت إلى أن عدد الآليات بلغ 30 معدة مختلفة الأنواع والأحجام، وسيكون تواجد هذه الفرق على مدار الساعة خلال الأيام القادمة وخاصة في المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في هطول الأمطار.

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