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الهلال الأحمر السوداني: صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع
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الهلال الأحمر السوداني: صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع

الهلال الأحمر السوداني: صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع

الهلال الأحمر السوداني: صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع
١٠:٠٢:١٨ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الهلال الأحمر السوداني، اليوم الخميس، أنه يواجه صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع.

الجثث ملقاة في شوارع الخرطوم

وأوضح الصليب الأحمر، أن الجثث ملقاة في شوارع الخرطوم داعيًا الأطراف المتنازعة على السماح بوصول المساعدات.

اشتباكات في الخرطوم رغم الهدنة

ومع تبادل لإطلاق النار واشتباكات في الخرطوم رغم الهدنة، انطلقت نداءات استغاثة من سكان منطقة “الخرطوم 2” بعد اندلاع حريق بسبب الاشتباكات.

تبادل لإطلاق النار في محيط القيادة العامة

وفي ظل سماع دوي قذائف وتبادل لإطلاق النار في محيط القيادة العامة بالخرطوم، تجددت، اليوم الخميس، اشتباكات متقطعة بين الجيش والدعم السريع في الفاشر بشمال دارفور.

وأكد الجيش السوداني، أنه تمكن من السيطرة على قاعدة الشيفرليت في الحدود الشمالية الغربية.

الجيش: قوات الدعم السريع خرقت الهدنة

وقالت الشرطة السودانية: إن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة بإدخال مجموعات إلى وزارة الداخلية وإدارة شرطة المرور.

198 وفاة و1207 إصابات

وكشفت نقابة أطباء السودان، عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 198 وفاة و1207 إصابات.

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وأشارت إلى أن 52 مستشفى من أصل 74 في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة، مع تعرض 9 مستشفيات للقصف خلال الاشتباكات.

الحرب تلقي بالملايين في دائرة المجاعة

فيما أعلنت الأمم المتحدة أنه تدرس كيفية تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في السودان، مؤكدة أن القتال بالسودان سيلقي بملايين آخرين في دائرة المجاعة.

يأتي هذا في وقت دعا فيه سفراء المملكة والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أطراف النزاع السودانية لوقف القتال.

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