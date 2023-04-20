تعرف على رد فعل مصر بعد عودة جنودها العالقين في السودان

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، عن التنسيقات الخاصة بعودة جنود مصريين كانوا عالقين في السودان منذ اندلاع الاشتباكات، السبت الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

تأمين عودة الجنود المصريين العالقين في السودان

وعلق المتحدث العسكري الرسمي، غريب عبدالحافظ غريب، في بيان على صفحته الرسمية في فيسبوك على عودة الجنود المصريين.

وقال إن القوات المسلحة المصرية تؤكد “أنها تجرى جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن”.

وأضاف: “وسيتم إصدار بيان لاحق يحوي كافة التفاصيل”.

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إجلاء 177 عنصرًا من القوات الجوية المصرية

وكان الجيش السوداني قد أعلن، مساء الأربعاء، إجلاء 177 عنصرًا من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية الذين كانت تحتجزهم قوات “الدعم السريع” في مروي إلى القاهرة.

وقال متحدث الجيش نبيل عبد الله في بيان: “بتنسيق بين الجانبين السوداني والمصري، تم اليوم إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية الذين كان قد تم احتجازهم في مروي أثناء اندلاع تمرد الدعم السريع، إلى مصر من مطار دنقلا عن طريق 4 طائرات نقل عسكري مصرية”.

وذكر أن وجود هذه الأطقم التي تتبع للقوات الجوية المصرية كان قد تم ببروتوكول تدريب تم توقيعه بين البلدين عام 2018، ويتم بموجبه إجراء تدريبات مشتركة بين القوتين الجويتين بالبلدين بالتناوب.

وأضاف: “كان من المقرر إجراء دورة جديدة من تمرين (حماة النيل) في مايو القادم”.

ومساء الأربعاء، أفاد إعلام مصري بـ”وصول أول دفعة من الجنود المصريين الذين كانوا محتجزين بالسودان للقاهرة”، مشيرًا إلى أن الدفعة الثانية ستكون “خلال ساعات”.

جاء ذلك بعد نحو 5 أيام من بث قوات “الدعم السريع” عبر حسابها بتويتر، مقطع فيديو يشير لوجود عسكريين مصريين بحوزتها بعد اندلاع اشتباكات مع الجيش السوداني السبت.

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تدريبات عسكرية

وأكد الجيش المصري في وقت سابق، أن هؤلاء العسكريين “كانوا في تدريبات عسكرية مع نظرائهم السودانيين وجار تأمين عودتهم”.

فيما كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، عقب ترؤس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن هناك اتصالات مستمرة لتأمين عودة العسكريين المصريين “في أسرع وقت”.

والأربعاء، قالت قوات “الدعم السريع” بالسودان في بيان: “نعلن نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم”.

وأضافت: “نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقا للأوضاع التي تمر بها البلاد”.

ولليوم السادس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين قوات “الدعم السريع” والجيش في الخرطوم ومدن أخرى..

وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

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