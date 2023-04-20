الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
الهلال الأحمر السوداني: صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الضحايا من الشوارع
تعرف على رد فعل مصر بعد عودة جنودها العالقين في السودان
هل تكفي صلاة العيد عن “الجمعة”؟.. “الخثلان” يُجيب
سارع بالتقديم.. طرح 790 وظيفة لحملة كافة المؤهلات في مختلف المناطق
رئيس جمهورية القمر المتحدة يغادر جدة
أجواء صافية وأمطار.. “الحصيني” يتوقع طقس 29 رمضان وعيد الفطر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل تكفي صلاة العيد عن “الجمعة”؟.. “الخثلان” يُجيب

هل تكفي صلاة العيد عن “الجمعة”؟.. “الخثلان” يُجيب

هل تكفي صلاة العيد عن “الجمعة”؟.. “الخثلان” يُجيب
٠٩:٢١:٢١ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم صلاة العيد وصلاة الجمعة إذا وافق العيد يوم الجمعة.

من صلى صلاة العيد لم تجب عليه الجمعة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة، فمن صلى صلاة العيد لم تجب عليه الجمعة.

من اكتفى بصلاة العيد لم يلزمه صلاة الجمعة

وأضاف أن هذا قد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمع العيد مع الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام في خطبة العيد: “إنه قد اجتمع في عيدكم هذا عيدان، فمن صلى معا صلاة العيد لم يلزمه صلاة الجمعة”.

الجمعة لا تجب على من صلى العيد

وبين أنه حسب قول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنا لمجمعون إن شاء الله”، دل على أن صلاة الجمعة لا تجب على من صلى العيد، إلا الإمام فإنه يلزمه أن يقيم الجمعة بالناس.

من صلى العيد يصلي الظهر في بيته

وأشار إلى أنه من الأفضل والأكمل أن يصلى المسلم صلاة العيد وصلاة الجمعة، منبهًا على أن من أراد الاكتفاء بصلاة العيد، واجب عليه أن يصلي صلاة الظهر، وليس معنى أنه صلى العيد أن تسقط عنه صلاة الظهر.

الحالة الوحيدة التي يسقط فيها وجوب الجماعة

وأكد أن من صلى العيد، ثم صلى الظهر فإنه تسقط عنه وجوب الجماعة، في هذه الحالة، أي أنه يصلى الظهر في بيته، ولا يشرع أن تفتح المساجد لأجل أن يصلى الناس صلاة الظهر جماعة.

الكلمات الدلالية:
إذا وافق العيد يوم الجمعة الخثلان صلاة الجمعة صلاة الظهر صلاة العيد صلاة عيد الفطر عيد الفطر يوم الجمعة

مواد ذات صلة

المزيد
الجيش الأمريكي يوقف مقاتلات «إف-35» عن الطيران بسبب عيوب فنية

الجيش الأمريكي يوقف مقاتلات «إف-35» عن الطيران بسبب عيوب فنية

٠٤:٥٥ م، السبت، ١٧ سبتمبر ٢٠١٦
الإسعاف الجوي ينقل 4 إصابات في المشاعر المقدسة

الإسعاف الجوي ينقل 4 إصابات في المشاعر المقدسة

٠٦:١٦ م، الأثنين، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٤
ارتفاع أسعار الأسماك في «القنفذة».. والكيلو يصل إلى 70 ريالاً

ارتفاع أسعار الأسماك في «القنفذة».. والكيلو يصل إلى 70 ريالاً

٠٢:٠٧ ص، الأحد، ٢١ يونيو ٢٠١٥
أوباما: سنغادر المفاوضات إذا تعذر التوصل إلى اتفاق مع إيران حول النووي

أوباما: سنغادر المفاوضات إذا تعذر التوصل إلى اتفاق مع إيران حول النووي

١٠:١١ م، الأحد، ٠٨ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *