هل تكفي صلاة العيد عن “الجمعة”؟.. “الخثلان” يُجيب

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كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم صلاة العيد وصلاة الجمعة إذا وافق العيد يوم الجمعة.

من صلى صلاة العيد لم تجب عليه الجمعة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة، فمن صلى صلاة العيد لم تجب عليه الجمعة.

من اكتفى بصلاة العيد لم يلزمه صلاة الجمعة

وأضاف أن هذا قد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمع العيد مع الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام في خطبة العيد: “إنه قد اجتمع في عيدكم هذا عيدان، فمن صلى معا صلاة العيد لم يلزمه صلاة الجمعة”.

الجمعة لا تجب على من صلى العيد

وبين أنه حسب قول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنا لمجمعون إن شاء الله”، دل على أن صلاة الجمعة لا تجب على من صلى العيد، إلا الإمام فإنه يلزمه أن يقيم الجمعة بالناس.

من صلى العيد يصلي الظهر في بيته

وأشار إلى أنه من الأفضل والأكمل أن يصلى المسلم صلاة العيد وصلاة الجمعة، منبهًا على أن من أراد الاكتفاء بصلاة العيد، واجب عليه أن يصلي صلاة الظهر، وليس معنى أنه صلى العيد أن تسقط عنه صلاة الظهر.

الحالة الوحيدة التي يسقط فيها وجوب الجماعة

وأكد أن من صلى العيد، ثم صلى الظهر فإنه تسقط عنه وجوب الجماعة، في هذه الحالة، أي أنه يصلى الظهر في بيته، ولا يشرع أن تفتح المساجد لأجل أن يصلى الناس صلاة الظهر جماعة.