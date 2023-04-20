رئيس جمهورية القمر المتحدة يغادر جدة

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غادر فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة، عثمان غزالي، اليوم الخميس، جدة.

محافظ جدة يودع رئيس جمهورية القمر

وكان في وداع فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة..

ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني.

ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ أحمد عبدالله بن ظافر.

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رئيس جمهورية القمر المتحدة يصل المدينة المنورة

زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه

وكان الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمُر المتحدة، قد وصل إلى المدينة المنورة يوم الأحد الماضي، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه..

وكذلك للتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما.

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أمير المنطقة يستقبله

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة.

بالإضافة إلى قائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن..

ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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