سارع بالتقديم.. طرح 790 وظيفة لحملة كافة المؤهلات في مختلف المناطق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة التوظيف المتخصصة “وظيفة.كوم”، عن طرح أكثر من 790 وظيفة لحملة كافة المؤهلات في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الوظائف تشمل الثانوية فما دون والدبلوم، والبكالوريوس فأعلى.

280 وظيفة لا تتطلب الخبرة

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة منها 280 وظيفة لا تتطلب الخبرة، متاحة حاليًا للتقديم مباشرة عبر موقع وظيفة.كوم، وفقًا للتفاصيل التالية:

مناطق التوظيف

1 – الرياض.

2 – مكة.

3 – المدينة.

4 – الشرقية.

5 – القصيم.

6 – حائل.

7 – جازان.

8 – عسير.

9 – الباحة.

10 – تبوك.

11 – نجران.

12 – الجوف.

13 – الحدود الشمالية.

مجالات العمل

1 – وظائف إدارية.

2 – وظائف تقنية.

3 – وظائف هندسية.

4 – وظائف صحية.

5 – وظائف أمنية.

6 – وظائف تعليمية.

المؤهلات المطلوبة

1 – الكفاءة المتوسطة.

2 – الثانوية العامة.

3 – الدبلوم.

4 – البكالوريوس.

5 – الماجستير فأعلى.

طريقة التقديم

وأضحت منصة التوظيف أن التقديم متاح حاليًا على هذه الوظائف المطروحة في كافة أنحاء المملكة، وأنه لمعرفة الخطوات المطلوبة يرجى زيارة الموقع الالكتروني، (اضغط هنا).