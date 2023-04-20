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أجواء صافية وأمطار.. “الحصيني” يتوقع طقس 29 رمضان وعيد الفطر
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أجواء صافية وأمطار.. “الحصيني” يتوقع طقس 29 رمضان وعيد الفطر

أجواء صافية وأمطار.. “الحصيني” يتوقع طقس 29 رمضان وعيد الفطر

أجواء صافية وأمطار.. “الحصيني” يتوقع طقس 29 رمضان وعيد الفطر
٠٨:٣٨:٤٨ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، حالة الطقس على عموم المملكة في يوم 29 من شهر رمضان – والذي قد يكون آخر أيام شهر رمضان – وصبيحة عيد الفطر المبارك.

رمضان هذا العام سيكون ناقصًا 29 يومًا

وأوضح عل حسابه في “تويتر”، أن الحسابات الفلكية تقول بأن شهر رمضان لهذا العام سيكون ناقصًا 29 يومًا.

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تطابق الحسابات الفلكية مع الرؤية الشرعية

وأضاف أن العمل في المملكة يكون بتطابق الحسابات الفلكية مع الرؤية الشرعية، وأن هلال شوال إذا شوهد بالعين المجردة أو بالتلسكوب فيدخل الشهر شرعًا.

الأجواء صافية وعيد الفطر يوم الجمعة

وبين أنه حسب ما تشير إليه نماذج الطقس فإنه من المتوقع أن تكون الأجواء صافية إلى حد كبير في أماكن الترائي المشهورة  في شقراء وحوطة سدير وتمير مساء اليوم الخميس، لذا من المرجح أن يكون عيد الفطر يوم الجمعة.

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حالة ممطرة خلال الـ 24 ساعة القادمة

كما توقع استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر خلال “24” ساعة القادمة من مساء اليوم الخميس وحتى صباح الجمعة وأحد شوال 1444هـ حسب تقويم أم القرى.

وكشف أن الحالة المطرية تكون على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران وجازان.

أمطار متفاوتة وحبات البرد مع جريان السيول

وتشمل أيضًا المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض وغرب منطقة القصيم، وذلك بأمطار متفاوتة،

من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول، تسبق برياح نشطة.

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هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

 وأضاف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

 كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وقد تصل الأمطار إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر

وتمتد الحالة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

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