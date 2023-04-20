خدمة اليوم.. 8 خطوات لتجديد بطاقة تشغيل نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الخميس، لقرائها الكرام، خطوات لتجديد بطاقة تشغيل نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذه الخدمة تقدم للمنشآت لتجديد بطاقة تشغيل نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة للمركبة ومزاولة أعمالها، باتباع هذه الخطوات والشروط:

الخطوات

1 – سجل الدخول إلى بوابة النقل البري.

2 – من الصفحة الرئيسة اختر بطاقات التشغيل.

3 – الضغط على “تجديد”.

4 – اختر النشاط، ثم اضغط على “التالي”.

5 – اختر بطاقات التشغيل المراد تجديدها، ثم اضغط على “التالي”.

6 – يعرض النظام المركبات المطابقة للاشتراطات، والمركبات غير المطابقة.

7 – اضغط على “تجديد”.

8 – عند نجاح العملية يتم تجديد بطاقة التشغيل.

المتطلبات

1 – ترخيص ساري المفعول “منشآت”.

2 – تأمين ساري المفعول.

3 – رخصة سير سارية المفعول.

4 – فحص دوري ساري المفعول.

5 – رخصة سير نقل عام.

6 – رخصة قيادة عمومي “للأفراد”.

7 – بطاقة تشغيل نشطة.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” +966118261111″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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