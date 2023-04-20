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وزير الإعلام اليمني يكشف المسؤول عن حادث صنعاء
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وزير الإعلام اليمني يكشف المسؤول عن حادث صنعاء

وزير الإعلام اليمني يكشف المسؤول عن حادث صنعاء

وزير الإعلام اليمني يكشف المسؤول عن حادث صنعاء
٠٦:٣٤:٠٥ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المسؤول عن حادث صنعاء، متهما عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مليشيا الحوثي الانقلابية.

نهب الخزينة العامة

وقال الإرياني إن: المسؤول عن مذبحة صنعاء التي وقعت في أحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لأحد التجار، هو من نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة للدولة، وأوقف صرف مرتبات الموظفين منذ 8 أعوام، ومن عطل القطاع الخاص، وقوض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، تاركا إياهم دون أي مصدر للدخل لإعالة أسرهم. 

التضييق على المنظمات

وأضاف: من يتحمل مسؤولية الحادثة هو من نهب الغذاء من أفواه الجوعى، ومارس التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، ونهب الزكاة، واموال الاوقاف، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية تاركا ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر، وبمعدلات هي الأعلى عالميا في البطالة والفقر والبؤس والمجاعة

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كهوف صعدة

واختتم تغريدته قائلا: نعزي أسر الضحايا الذين سقطوا في حادثة التدافع المؤلمة، وندعوا لهم بالرحمة والمغفرة، ونسأل الله تعالى للمصابين الشفاء العاجل ونحمل القتلة المجرمين القادمين من كهوف صعدة، والذين أوصلوا الأوضاع لهذه النقطة المأساوية، وأحالوا حياة الملايين من اليمنيين إلى جحيم، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن حادث تدافع صنعاء معمر الإرياني

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