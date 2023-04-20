الأمن السيبراني: تحذير عالي الخطورة بشأن ثغرات في منتجات Foxit

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، مساء أمس الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن ثغرات في منتجات Foxit.

ثغرات في منتجات Foxit

وأكد المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بأهمية المبادرة بإجراء التحديثات الأمنية اللازمة على منتجات Foxit.

وأضاف المركز أن شركة Foxit أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتج التالي: Foxit PDF Reader (previously named Foxit Reader) Foxit PDF Editor (previously named Foxit PhantomPDF).

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خطورة هذه الثغرات

وتابع المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أن الثغرات الأمنية تمكن المهاجم من تنفيذ ما يلي: رفع الصلاحيات حجب الخدمة تنفيذ تعليمات برمجية. الإجراء المطلوب