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ولي العهد يلتقي ملك الأردن ويستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين
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ولي العهد يلتقي ملك الأردن ويستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين

ولي العهد يلتقي ملك الأردن ويستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين

ولي العهد يلتقي ملك الأردن ويستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين
٠٦:٢٣:١٧ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على مائدة السحور في جدة اليوم الخميس.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ،كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضره من الجانب الأردني صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين ، وصاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد ، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد ، و معالي وزير الخارجية الأستاذ أيمن الصفدي، ومعالي مدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأردن الأمير محمد بن سلمان المملكة ملك الأردن ولي العهد

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