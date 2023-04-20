شقيقه مع البرهان والآخر مع حميدتي.. رسالة مؤثرة من سوداني لأخويه

تواصل – فريق التحرير:

وجه “محمد جالي” شاب سوداني وأخ أوسط لكل من مصعب، الأخ الأكبر، ويعقوب، أخيه الأصغر، رسالة مؤثرة على “فيسبوك”، حيث يقف أخواه على جبهتين مختلفتين في الحرب.

الجيش وقوات الدعم

ويقاتل الأخ الأكبر في صفوف الجيش السوداني، ضد أخيه الأصغر الذي ينتمي لقوات الدعم السريع.

وأمام هذا الواقع، ارتأى الأخ الأوسط، أن يتدخل على طريقته بأسلوب مؤثرة، مؤكداً أنه الخاسر الوحيد في هذه الحرب، حسب “القبس”.

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رسالة مؤلمة

وكتب محمد عبر فيسبوك: “إلى شقيقي مصعب جالي بالقوات المسلحة، ليلة البارحة رزق الله شقيقنا الأصغر بقوات الدعم السريع يعقوب جالي بولد وحتى الآن لا يعلم بذلك”.

وتابع قائلا :” إذا وقع أسيراً في يدك أو وقعت أسيراً في يديه فأخبره بهذا الخبر، أسأل الله أن يحفظكما جميعاً في هذه المعركة التي أرى أن الخاسر الوحيد فيها أنا”.

فرار مئات الجنود السودانيين

وكانت وزارة الدفاع التشادية، قد أعلنت أمس الأربعاء، أن 320 عسكريا سودانيا فروا من المعارك الدائرة في بلدهم وعبروا الحدود إلى أراضيها.