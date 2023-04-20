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كله من عطاء الله.. فيديو طريف لتوزيع السحور في باحات الأقصى

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كله من عطاء الله.. فيديو طريف لتوزيع السحور في باحات الأقصى

كله من عطاء الله.. فيديو طريف لتوزيع السحور في باحات الأقصى

كله من عطاء الله.. فيديو طريف لتوزيع السحور في باحات الأقصى
٠٦:١٤:٣٥ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لحظة توزيع السحور في باحات المسجد الأقصى المبارك.

السحور في المسجد الأقصى

ووثق المقطع قيام رجل ذو شخصية مرحة، بتوزيع السحور والخبز على المصلين وينادي عليهم بقوله “تفضلوا تفضلوا حياكم الله.. كله من عطاء الله.. صحتين وعافية على الجميع.. اللهم ارزقنا الحلاوة”، حيث التف حوله المصلون وبدأوا في تناول الخبز من يده.

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وبحسب ما ظهر خلال المقطع، فقد سادت حالة من المرح أثناء توزيع السحور حيث تحدث الرجل وبدأ ينادي على المصلين، ويبدو أنهم يعرفونه حيث كانوا ينادونه باسمه.

أجواء من البهجة والسرور

وظهر خلال المقطع أيضا ترديد المصلين لتكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك في جو من المرح والبهجة والسرور في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وتفاعل المغردون مع المقطع المتداول عبر مواقع التواصل، داعين لهم بحسن القبول في آخر أيام شهر رمضان المبارك، شهر الخير والحسنات والبركات.

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الكلمات الدلالية:
الأقصى المبارك السحور المسجد الأقصى فلسطين

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