نصائح لضيوف الرحمن.. ماذا يجب فعله عند سقوط الأمطار؟

تواصل- واس:

قدمت أمانة العاصمة المقدسة بعض الإرشادات للمواطنين وزوار بيت الله الحرام من المعتمرين عند هطول الأمطار.

نصائح عند نزول المطر:

ونصحت الأمانة بضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر، والالتزام بالتعليمات الواردة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة .

وحثت المنصة الرئيسية للتوعية بأمانة العاصمة المقدسة « طقس السعودية » عبر موقع «تويتر»، على:

1- قراءة البيانات والتنبيهات، وذلك تزامنًا مع توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار على عدد من المناطق .

2- عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.

3- الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940.

4- التعاون في إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار.

5- الابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية تجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية.

6- البقاء في مكان آمن.

وكانت الأمانة قد استعدت بفريق متكامل لمواجهة الأعمال الطارئة وما قد ينتج من هطول الأمطار أو السيول، حيث شكلت الأمانة فريق للطوارئ مكون من أكثر من 300 فرد من العمالة المدربة على مواجهة الأعمال الطارئة ومزودين بعدد من الآليات والمعدات.

وبلغ عددها 30 معدة مختلفة الأنواع والأحجام، وسيكون تواجد هذه الفرق على مدار الساعة خلال الأيام القادمة وخاصة في المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في هطول الأمطار.

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