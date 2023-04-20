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جراحة دقيقة استغرقت ساعتين.. إعادة السمع لطفل بعمر السنتين في بريدة
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جراحة دقيقة استغرقت ساعتين.. إعادة السمع لطفل بعمر السنتين في بريدة

جراحة دقيقة استغرقت ساعتين.. إعادة السمع لطفل بعمر السنتين في بريدة

جراحة دقيقة استغرقت ساعتين.. إعادة السمع لطفل بعمر السنتين في بريدة
٠٦:٢٩:١١ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

نجح أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة من خلال مركز زراعة القوقعة من إعادة السمع لطفل بعمر السنتين.

جاء هذا بعد إجراء جراحة دقيقة استغرقت ساعتين، للمرة الثانية في أقل من شهر، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

ضعف سمعي

وقال تجمع القصيم الصحي: إن الطفل راجع برفقة ذويه للمستشفى وهو يعاني من ضعف سمعي حسي عصبي تام منذ الولادة في كلتا الأذنين، وقام الفريق الطبي بالمستشفى بإخضاع الطفل للفحوصات الطبية اللازمة وعلى ضوء النتائج ودراسة الحالة، قرر الفريق المعالج تحديد نوعية العلاج وإجراء عملية زراعة مكنته من استعادة السمع بصورة جيدة.

برنامج علاجي تأهيلي

وبين التجمع أن الطفل أخضع لبرنامج علاجي تأهيلي مكثف قبل البدء بإجراء العملية له والتي تمت خلال وقت قياسي “ساعتان”.

وتم استكمال البرنامج التأهيلي بعد العملية من قبل فريق مختص في النطق والتخاطب في مركز التأهيل الطبي بالمستشفى لاستكمال تأهيله ومتابعته، لافتًا النظر إلى أن المريض تمكن من مغادرة المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم بريدة جراحة دقيقة مستشفى الملك فهد التخصصي

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