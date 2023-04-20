فيديو مذهل في شهر الرحمة.. مواطن يخرج جملاً صغيرًا من حفرة ليلحق بأمه

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وثق مقطع فيديو متداول، عمل بطولي لمواطن أنقذ جملا صغيرا سقط في حفرة ليلحقه بأمه، بعد أن عجز عن الصعود بسبب عمق الحفرة.

مواطن يخرج جملاً صغيرًا من حفرة

وأظهر المقطع، جملاً صغيراً داخل حفرة وأمه بالأعلى تنظر إليه في حيرة، والجمل الصغير يعجز تماما عن الصعود، حيث بادر مواطن للنزول إلى الحفرة وتمكن من مساعدة الجمل الصغير على الخروج منها، والذي أسرع للحاق بأمه.

وتفاعل مغردون مع المقطع، وأثنوا على مبادرة المواطن في إنقاذ الجمل الصغير، في شهر رمضان شهر الرحمة.

Helping this trapped baby camel get back safely to her mom.

A True Hero!! 🙏

We need more people like him in this world. 🐪❤🐫 pic.twitter.com/iKWpDk4xYD — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) April 18, 2023

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شاب يحمل جملا:

وقبل أيام وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام بشاب بحمل جمل فوق ظهره لمسافة طويلة.

ويظهر الفيديو الشاب وقد جلس تحت جمل ونهض به ، ليحمله فوق أكتافه ويسير به مسافة طويلة وسط تجمع من الناس.

وأعرب المشجعون عن إعجابهم بقوة بنيان الشاب وقوة تحمله حيث تمكن من حمل الجمل كل هذه المسافة بدون تعب.

جمل هارب:

وفي وقت سابق تم تداول مقطع فيديو لسباق غير متكافئ خاضه رجل مع جمل هارب على أحد الطرق السريعة بالمملكة دون أن يتمكن من اللحاق به.

وأظهر مقطع الفيديو حينها، الجمل وهو يجري بين السيارات في طريق خريص بالرياض، على حد قائد السيارة الذي التقط المقطع.

وانطلق الجمل بسرعة كبيرة في عكس الاتجاه، وسط مخاوف من تسببه في حادث سير، حيث سماع صوت فرملة سيارة بشكل مفاجئ لتفادي الاصطدام به.

وقال موثق المقطع: “في طريق خريص، حوار ضايع، شلون هذا جاء، شلون هذا طاح، يارب استر”.

وأظهر المقطع، شخصًا ــ يبدو أنه صاحب الجمل ــ وهو يركض بأقصى سرعته ليلحق ويمسك به، حتى أعياه الجري، وتوقف فجأة وهو يقول: “مو راضي يوقف”

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