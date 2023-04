فيديو مذهل في شهر الرحمة.. مواطن يخرج جملاً صغيرًا من حفرة ليلحق بأمه

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عمل بطولي لمواطن أنقذ جملا صغيرا سقط في حفرة ليلحقه بأمه، بعد أن عجز عن الصعود بسبب عمق الحفرة.

وأظهر المقطع، جملاً صغيراً داخل حفرة وأمه بالأعلى تنظر إليه في حيرة، والجمل الصغير يعجز تماما عن الصعود، حيث بادر مواطن للنزول إلى الحفرة وتمكن من مساعدة الجمل الصغير على الخروج منها، والذي أسرع للحاق بأمه.

وتفاعل مغردون مع المقطع، وأثنوا على مبادرة المواطن في إنقاذ الجمل الصغير، في شهر رمضان شهر الرحمة.

Helping this trapped baby camel get back safely to her mom.

A True Hero!! 🙏

We need more people like him in this world. 🐪❤🐫 pic.twitter.com/iKWpDk4xYD

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) April 18, 2023