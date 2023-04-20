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شاهد.. أمطار غزيرة وتساقط للبرد شمال الطائف

شاهد.. أمطار غزيرة وتساقط للبرد شمال الطائف

شاهد.. أمطار غزيرة وتساقط للبرد شمال الطائف
٠٦:١٣:٤٢ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وتساقط كثيف لحبات البرد على أحياء شمال الطائف، مساء أمس الأربعاء.

وأظهر المقطع، حالة من التقلبات الجوية على أحياء شمال الطائف، وهطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة الطائف برد

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