زلة لسان جديدة لـ”بايدن”.. ماذا قال؟

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق، زلة لسان جديدة لبايدن خلال تطرق للحديث عن الخدمة العسكرية لابنه بو .

ووثق المقطع المتداول، تلعثم الرئيس بايدن وارتبك عندما أتى على ذكر العراق وإيران.

اقرأ أيضا:

وصفها بالبغيضة.. بايدن يطالب بتفعيل هذا القرار عقب مقتل أطفال في هجوم على مدرسة

وقال جو بايدن: “كنت في العراق وإيران. لا، في العراق وليس في إيران، لقد زللت في الكلام.. في العراق وأفغانستان (كنت) أكثر من 30 مرة. ورأيته عندما كان في العراق.. في بغداد”.

حالة غير طبيعية

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو وُصف بالـ”غير طبيعي”، للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وأظهر الفيديو الرئيس الأمريكي وهو يغادر المؤتمر في حين أن صحفي يطرح عليه سؤالًا، حيث مضى “بايدن” في سيره وأغلق الباب بشكل غريب، في حين أن الصحفي كان لا يزال يتحدث إليه. https://twasul.info/wp-content/uploads/2023/04/Exicfc8672LlCalh.mp4

بنك سيليكون فالي

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن دافعي الضرائب لن يتحملوا مسؤولية تعويض خسائر مودعي بنك سيليكون فالي (وادي السيليكون، إس في بي) ، مؤكدا أن الأزمة تحت السيطرة.

وأشار بايدن إلى أن الحكومة تضمن أن يستعيد المودعون أموالهم لكن “لن يتحمل دافعو الضرائب أي خسائر”، موضحا “ستأتي الأموال من الرسوم التي تدفعها البنوك لتأمين الودائع”.

تعزيز القواعد المنظمة للبنوك

وقال بايدن في تصريحات متلفزة من البيت الأبيض “سأطلب من الكونغرس والمنظمين المصرفيين تعزيز القواعد المنظمة للبنوك لتقليل احتمال تكرر هذا النوع من الفشل”، والتي سبق وشددت بعد كارثة انهيار مصرف ليمان براذرز العام 2008 قبل أن يخففها الرئيس السابق دونالد ترامب.

اقرأ أيضا:

تصرف غير طبيعي من “بايدن” بعدما وجّه صحفي سؤالًا له خلال مؤتمر على الهواء (فيديو)