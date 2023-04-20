مراهق أمريكي ينهي حياته لأجل الشهرة

تواصل – فريق التحرير:

أقدم مراهق أمريكي على إنهاء حياته، بعد تناول جرعة كبيرة من أدوية مضادة للحساسية، ضمن تحد انتشر عبر منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك”.

14 حبة

وتوفى جاكوب ستيفنز، وهو تلميذ من ولاية أوهايو، يبلغ من العمر 13 عاما، بطريقة مأساوية، بعد أن ابتلع ما بين 12 و 14 من مضادات الهيستامين للدخول في حالة من الهلوسة، وهذه الجرعة الكبيرة التي يأخذها من يدخلون في التحدي.

اقرأ أيضا:

محاكمة ممرضة أمريكية لصفعها رضيعًا عمره يومين على وجهه!

أمريكي يقتل زوجته وأولاده

وفي وقت سابق استجابت الشرطة في ولاية لويزيانا الأمريكية، لتسجيل صوتي لرجل أعلن أنه سيقوم بقتل أسرته كلها وينهي حياته بعدها.

وكشفت الشرطة عن صحة التسجيل، بعد وصولها منزل الأسرة، حيث ذكر تلفزيون ” WWL ” أن أبًا يبلغ من العمر 43 عامًا من لويزيانا ترك رسالة صوتية للشرطة يبلغ فيها عن نيته قتل أفراد أسرته وإنهاء حياته.

تفاصيل الجريمة

وفي التفاصيل فقد اتصل الرجل ويدعى تيم راجاس، بنظام رسائل 911 التابع لقسم شرطة جيفرسون باريش في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس محذرًا مما ستكتشفه الشرطة لاحقا.

وعند سماع الرسالة ذهبت دورية للشرطة إلى منزل العائلة في هارفي، حيث عثروا على جثث راغاس، إلى جانب جوانا راجاس، 45 عامًا في غرفة نومهما.

وقد تم العثور أيضًا على ولديهما إيريك 20 عامًا و تيموثي 13 عامًا وهما من أصحاب الاحتياجات الخاصة ميتين.

كما ذكرت WWL أن المسؤولين عثروا على رسالة موجهة لمن يجدهم وأسلحة تشير بأن الأسرة ماتت في جريمة قتل وإنهاء حياة مقصودة.