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أريد أن أخرج الزكاة في بلدي الذي لست مقيما فيه.. ما الحكم؟
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أريد أن أخرج الزكاة في بلدي الذي لست مقيما فيه.. ما الحكم؟

أريد أن أخرج الزكاة في بلدي الذي لست مقيما فيه.. ما الحكم؟

أريد أن أخرج الزكاة في بلدي الذي لست مقيما فيه.. ما الحكم؟
٠٥:٣٢:٠٩ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال قال: “أنا مقيم في بلد، ووكلت أخي في بلدي أن يخرج عني زكاة الفطر، لكن البلد الذي أنا مقيم فيه قد دخل شهر شوال قبل البلد الذي فيه أخي، فهل يجوز أن يخرج الزكاة عني أخي”.

قبل العيد بيوم أو اثنين

وأوضح الفوزان في مقطع فيديو شاركه حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يجوز إخراج الزكاة، كما ورد في الصحيح، قبل العيد بيوم أو يومين، فلا بأس في ذلك.

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هدايات زكاة الفطر

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ أ.د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، هدايات زكاة الفطر، وقال: شرع الله لكم في ختام شهركم عبادات عظيمة، تزيد في حسناتكم وتخبر تقصيركم ومن ذلك زكاة الفطر.

وأضاف: ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ” فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ مَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ مَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحَرْ، وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ”.

وتابع أن الواجب على كل مسلم في زكاة الفطر إخراج صاع من طعام وهو نحو كيلوين ونصف تقريبا من قوت أهل البلد من أرز أو تمر أو بر أو زبيب.

أما الحمل في بطن أمه فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه إلا أن يتطوع بها عنه فلا بأس؛ لفعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه.

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الشيخ صالح الفوزان زكاة الفطر عبدالرحمن السديس فتاوى دينية فتاوى رمضان

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