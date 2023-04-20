عاجل.. إغلاق طريق المدينة المنورة – المهد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل، منذ قليل، إغلاق طريق ⁧المدينة المنورة⁩ – المهد؛ بسبب عبور المياه والأتربة والحجارة على الطريق.

طرق بديلة

ولفتت الوزارة، في بيانها، إلى وجود طرق بديلة تتمثل في طريق المدينة المنورة ⁧- مكة⁩ السريع، وطريق الأكحل السويرقية، وأيضاً طريق المدينة المنورة القصيم، وطريق ⁧الحناكية⁩ العمق المهد.

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وفي وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد أمس, من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

وتشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس.

كشف المركز الوطني للأرصاد، أن الأجواء الربيعة التي تشهدها المملكة ستستمر حتى ثالث أيام العيد.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح المركز أن هذه الرياح، مثيرة للأتربة والغبار, مع جريان للسيـول, تساقط البرد, تشمل معظم مناطق المملكة، تستمر حتى الأحد القادم.

أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة

كما حذر هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

إرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول

وأشار إلى أن أهم الإرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول في مناطق مختلفة من المملكة، هي:

1 – تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.

2 – البقاء في المنزل حفاظًا على السلامة ومتابعة الأحوال الجوية.

3 – عند حدوث الصواعق الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام الجوال.