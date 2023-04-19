صنعاء.. مصرع عشرات اليمنيين في حادث تدافع أثناء تسلم مساعدات غذائية

تواصل- وكالات:

لقي عشرات اليمنيين مصرعهم وأصيب آخرون، مساء أمس الأربعاء، جراء تدافع أثناء تسلم معونات غذائية في العاصمة صنعاء، وفق مصادر طبية، ووسائل إعلام يمنية.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مصادر طبية في مستشفى الثورة العام (حكومي) بصنعاء، إن عشرات الوفيات وصلت إلى المستشفى جراء تدافع في مدرسة “معين” في منطقة باب اليمن بالعاصمة.

توزيع مساعدات

وبحسب ما تم تداوله فقد وقعت الحادثة جراء تدافع أمام مركز توزيع مساعدات تابع لأحد التجار بأمانة العاصمة صنعاء”، وأن طواقم الإسعاف باشرت نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة.

وأوضحت أن ما حصل الليلة يعتبر حادثا مأساويا ومؤلما حيث راح ضحيته العشرات بسبب التدافع الكبير لعدد من المواطنين بسبب التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار.

80 وفاة على الأقل

فيما تحركت الجهات المعنية إلى المكان وتم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع”.

​​​​​​​وأفاد مواطنون ومسعفون على شبكات التواصل الاجتماعي، بوقوع نحو 80 وفاة وإصابة جراء الحادثة، فيما لم تصدر أي إحصائية رسمية حتى الآن.