الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مواقيت السحور والإفطار ليوم الخميس 29 رمضان بجميع المناطق
انفجارات ضخمة تهز كييف.. وناسا تكشف مفاجأة (فيديو)
نجاح خطة ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي
تطوير أول بطارية صالحة للأكل وقابلة لإعادة الشحن
لتعليم النشء إخراج زكاة الفطر.. مواطن يحتفظ بصاع عمره 100 عام
الملايين في خطر.. ارتفاع مقلق يصل لـ 44 درجة مئوية بهذه الدولة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت السحور والإفطار ليوم الخميس 29 رمضان بجميع المناطق

مواقيت السحور والإفطار ليوم الخميس 29 رمضان بجميع المناطق

مواقيت السحور والإفطار ليوم الخميس 29 رمضان بجميع المناطق
٠٢:٢٥:٤٩ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور في اليوم الـ 29 من أيام رمضان المباركات.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.

موعد السحور

ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 4:39، وفي المدينة المنورة 4:34، وفي الرياض 4:05، وفي بريدة 4:13، وفي الدمام 3:48، وفي أبها 4:33، وفي تبوك 4:38، وفي حائل 4:20.

بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:15، وفي جازان 4:35، وفي نجران 4:27، وفي الباحة 4:34، وفي سكاكا الساعة 4:21 بمشيئة الله.

اقرأ أيضا:

لإفطار الصائمين.. توزيع أكثر من 3760 طنًا من التمر على الجمعيات الأهلية

موعد الإفطار

بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم 29 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:

مكة المكرمة 6:42 مساء، المدينة المنورة 6:46، الرياض 6:18، بريدة 6:31، الدمام 6:06 ، أبها 6:28.

ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 7:02، وفي حائل 6:41، وفي عرعر 6:48، وفي جازان 6:27، وفي نجران 6:21، وفي الباحة 6:34، وفي سكاكا 6:50.

وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك أول من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.

اقرأ أيضا:

رئاسة شؤون الحرمين توزع وجبات الإفطار والسحور في المسجد الحرام

الكلمات الدلالية:
أذان الفجر أذان المغرب الإفطار السحور مواقيت الإفطار مواقيت السحور

مواد ذات صلة

المزيد
محاكمة ترامب.. مفاجآت بشأن تكبيل يدي الرئيس الأمريكي السابق

محاكمة ترامب.. مفاجآت بشأن تكبيل يدي الرئيس الأمريكي السابق

٠١:٤٣ م، الثلاثاء، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
غدًا.. افتتاح فعاليات النقل المدرسي على مستوى مدارس الرياض

غدًا.. افتتاح فعاليات النقل المدرسي على مستوى مدارس الرياض

٠٢:١٨ م، الجمعة، ٢٠ فبراير ٢٠١٥
136 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات 3.5 مليارات ريال

136 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات 3.5 مليارات ريال

٠٤:٣٩ م، الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
«الجبير»: أمران لا نساوم عليهما «عقيدتنا وأمننا»

«الجبير»: أمران لا نساوم عليهما «عقيدتنا وأمننا»

٠٧:١٠ م، الجمعة، ٢١ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *