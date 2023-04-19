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سحور ليلة التاسع والعشرين من رمضان.. فول باللحمة المفرومة
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سحور ليلة التاسع والعشرين من رمضان.. فول باللحمة المفرومة

سحور ليلة التاسع والعشرين من رمضان.. فول باللحمة المفرومة

سحور ليلة التاسع والعشرين من رمضان.. فول باللحمة المفرومة
٠٢:٤٠:٢٤ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد الفول من الوجبات التي تصلح في تناولها لكل الأوقات، كما أنه غني بالبروتين والعناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم، وهناك الكثير من الأفكار لتقديم الفول على السحور.

ويمكن تقديم الفول على السحور، عبارة عن وجبة طاجن فول باللحمة المفرومة، وتقدم كالآتي

المكونات: 

كوب فول مدمس

ربع كيلو لحم مفروم

بصلة مقطعة مكعبات صغيرة جداً

بهارات وتوابل ملح، فلفل أسود، جوز الطيب، بهارات، كمون “حسب الرغبة”

زيت

زبدة

مكعب مرقة خضراوات

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طريقة التحضير

في وعاء عميق تقطع البصل صغيرا، ويضاف إليه القليل من الزيت والزبدة ويقلب ثم يضاف إليه اللحم المفروم والبهارات والفلفل الأسود وجوزة الطيب ومكعب المرقة الخضراوات ويترك اللحم حتى يعصج جيداً.

في إناء آخر يضاف القليل من الزيت ويضاف إليه الفول المدمس مع القليل من الماء الدافئ، ويضاف إليه الكمون والملح.

أثناء تقليب الفول يهرس بالشوكة ويضاف إليه مكعب من الزبدة، بعد التأكد من تسخين الفول يضاف إليه اللحم المفروم ويقلب جيدا، حسب “اليوم السابع”.

يضاف القليل من الملح عند الحاجة ويقلب جيدا، يمكنك وضعه في طاجن في الفرن وتركه يكمل التسوية داخله، ثم يقدم مع سلطة خضراء وكوب عصير خروب في وجبة السحور.

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