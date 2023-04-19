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تطوير أول بطارية صالحة للأكل وقابلة لإعادة الشحن
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تطوير أول بطارية صالحة للأكل وقابلة لإعادة الشحن

تطوير أول بطارية صالحة للأكل وقابلة لإعادة الشحن

تطوير أول بطارية صالحة للأكل وقابلة لإعادة الشحن
٠٢:١٦:١٥ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق بحث إيطالي من تطوير أول بطارية صالحة للأكل وقابلة لإعادة الشحن. ويمكن للبطارية، مراقبة الصحة العامة ومعالجتها بأمان من داخل الجسم.

مواصفات البطارية

يعمل النموذج الأولي للجهاز الموضح في دراسة جديدة عند 0.65 فولت غير ضار، ويوفر تيارًا من 48 ميكرو أمبيرًا لمدة 12 دقيقة – ضمن النطاق المطلوب لمنح الأجهزة الإلكترونية الصغيرة مصدرًا للطاقة، وفق مجلة “سيانس أليرت” العلمية.

صالحة للأكل

وقال المؤلف الكبير ماريو كايروني، باحث الإلكترونيات الجزيئية في المعهد الإيطالي للتكنولوجيا: “تراوح الاستخدامات المستقبلية المحتملة من الدوائر الصالحة للأكل وأجهزة الاستشعار التي يمكنها مراقبة الظروف الصحية إلى تشغيل أجهزة الاستشعار لمراقبة ظروف تخزين الطعام”.

وأضاف: علاوة على ذلك، نظرًا لمستوى أمان هذه البطاريات، يمكن استخدامها في لعب الأطفال، حيث لا يوجد خطر كبير من ابتلاعها، حسب “الوطن”.

وصُممت البطارية من قائمة متنوعة من المكونات، وهي أول بطارية وظيفية قابلة لإعادة الشحن يمكن تقديمها كوجبة خفيفة.

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الكلمات الدلالية:
بحث علمي بطارية صالحة للأكل مراقبة الصحة العامة

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