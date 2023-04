تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق بحث إيطالي من تطوير أول بطارية صالحة للأكل وقابلة لإعادة الشحن. ويمكن للبطارية، مراقبة الصحة العامة ومعالجتها بأمان من داخل الجسم.

يعمل النموذج الأولي للجهاز الموضح في دراسة جديدة عند 0.65 فولت غير ضار، ويوفر تيارًا من 48 ميكرو أمبيرًا لمدة 12 دقيقة – ضمن النطاق المطلوب لمنح الأجهزة الإلكترونية الصغيرة مصدرًا للطاقة، وفق مجلة “سيانس أليرت” العلمية.

وقال المؤلف الكبير ماريو كايروني، باحث الإلكترونيات الجزيئية في المعهد الإيطالي للتكنولوجيا: “تراوح الاستخدامات المستقبلية المحتملة من الدوائر الصالحة للأكل وأجهزة الاستشعار التي يمكنها مراقبة الظروف الصحية إلى تشغيل أجهزة الاستشعار لمراقبة ظروف تخزين الطعام”.

