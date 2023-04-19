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انفجارات ضخمة تهز كييف.. وناسا تكشف مفاجأة (فيديو)
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انفجارات ضخمة تهز كييف.. وناسا تكشف مفاجأة (فيديو)

انفجارات ضخمة تهز كييف.. وناسا تكشف مفاجأة (فيديو)

انفجارات ضخمة تهز كييف.. وناسا تكشف مفاجأة (فيديو)
٠٢:٢٥:٢٨ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نقلت وسائل إعلام عن سكان العاصمة الأوكرانية كييف، مساء أمس الأربعاء، عن سماعهم دوي عدد من الانفجارات مجهولة المصدر في سماء المدينة.

انفجارات في كييف:

وذكرت صحيفة “سترانا” الأوكرانية أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة، عقب إبلاغ أهالي كييف عن وميض ساطع في السماء.

بينما أكد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن الوميض في السماء فوق كييف، كان نتيجة سقوط قمر فضائي تابع لوكالة “ناسا” على الأرض.

وأوضح أنه تم تفعيل إنذار التأهب للغارات الجوية لتجنب وقوع ضحايا من الحطام.

وكان رئيس مكتب زيلينسكي، أندري يرماك، قد ذلك على حسابه في “تيليغرام”، لكنه سرعان ما قام بحذفه لاحقا.

يذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، كانت قد أعلنت أن قمر صناعيا تم إطلاقه قبل 21 عاما، سوف يسقط على الأرض بين 19 إلى 20 أبريل.

إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية:

وأعلنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية إسقاط 4 طائرات أوكرانية من نوع “سو-25″ و”ميج-29”.

وأوضحت وزارة الدفاع أن المقاتلات الأربعة تم إسقاطها خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر بيان الوزارة أن طيران القوات الجوية الروسية، أسقط 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال النهار.

وتابع: ” تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميج 29 في مناطق نوفوأوكراينكا وسيرغيفكا في دونيتسك”.

فيما أسقطت طائرة أوكرانية من طراز”سو-25″ بالقرب من منطقة دولجينكوي في مقاطعة خاركوف.

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الكلمات الدلالية:
انفجارات اوكرانيا روسيا كييف

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