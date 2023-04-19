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نجاح خطة ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي
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نجاح خطة ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي

نجاح خطة ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي

نجاح خطة ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي
٠٢:١٩:١٢ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي نجاح الخطة التشغيلية لليلة ختم القرآن، وكثفت الوكالة من جهودها لتوفير كافة الخدمات لتقديم أرقى وأعلى مستویات الخدمة للزوار والمصلین.

ليلة ختم القرآن الكريم

وعملت الوكالة على تنظيم الحشود في الممرات والساحات واتباع آلیة التعامل مع الحشود وتسھیل الوصول لأروقة المسجد النبوي وتذلیل كافة العقبات تسھیلاً على الزائرین والمصلین بھدف ضمان انسیابیة حركة الحشود البشریة في عموم المسجد النبوي بدون أي معوقات للحركة لتمكینھم من أداء عباداتهم وطاعاتھم في أجواء إیمانیة مفعمة بالروحانیة والطمأنینة .

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خدمات لذوي الإعاقة وكبار السن

ووفرت الوكالة كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تهيئة مسارات خاصة لهم وتوفير مصلى خاص بهم.

كما كثفت الوكالة من أعمالھا في أروقة المسجد النبوي وساحاته من خلال التطھیر والتعقيم لتھیئة الأجواء المناسبة للزوار والمصلین.

ووفرت الوكالة حافظات ماء زمزم المبارك وتوزيع عبوات ماء زمزم في كافة المسجد النبوي لإيصال الماء لجميع الزوار والمصلين.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية القرآن الكريم المسجد النبوي ليلة 29 رمضان ليلة ختم القرآن

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