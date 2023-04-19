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29 رمضان.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة
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29 رمضان.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة

29 رمضان.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة

29 رمضان.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة
٠٢:٣٦:٢٤ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 29 رمضان 1444 هجرية، الموافق 20 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:48 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:06، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:38 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:02 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 29 رمضان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الخميس

موعد أذان الفجر

مكة – 4:39

المدينة – 4:34

الرياض – 4:05

موعد أذان الظهر

مكة – 12:20

المدينة – 12:21

الرياض – 11:53

موعد أذان العصر

مكة – 3:44

المدينة – 3:49

الرياض – 3:21

موعد أذان المغرب

مكة – 6:42

المدينة – 6:46

الرياض – 6:18

موعد أذان العشاء

مكة – 8:42

المدينة – 8:46

الرياض – 8:18

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