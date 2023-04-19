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الملايين في خطر.. ارتفاع مقلق يصل لـ 44 درجة مئوية بهذه الدولة

الملايين في خطر.. ارتفاع مقلق يصل لـ 44 درجة مئوية بهذه الدولة

الملايين في خطر.. ارتفاع مقلق يصل لـ 44 درجة مئوية بهذه الدولة
٠٢:٠١:١٨ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت الهند قفزة غير متوقعة في درجات الحرارة، حيث ارتفعت الحرارة في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع.

ارتفاع الحرارة في الهند:

وبحسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء فقد وجهت تحذيرات بشأن موجات الحرارة وزيادة خطر انقطاع التيار الكهربائي مما قد يعرض الملايين لإجهاد حراري أو سكتة حرارية قاتلة.

والثلاثاء الماضي كانت درجة الحرارة القصوى تجاوزت 44 درجة مئوية (111 فهرنهايت) في مدينة براياجراج، في ولاية أوتار براديش، وفي مدينة جارسوجودا في أوديشا.

كما ظلت الحرارة مرتفعة حوالي 5 درجات مئوية أعلى من المعتاد في العديد من المناطق.

ونقلت عن إدارة الأرصاد الجوية الهندية أنه من المرجح أن تسود موجات الحر في أجزاء من البلاد منها ولايات غرب البنغال وبيهار وجارخاند وأندرا براديش أمس الأربعاء.

يذكر أن الحرارة تصبح خطيرة للغاية أو حتى مميتة، عندما تقترن بالرطوبة.

انفجار مصنع:

وقبل ساعات وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام لحظة انفجار هائل وقع داخل مصنع للألعاب النارية في الهند.

ويظهر الفيديو أصواتا مدوية لحظة وقوع الانفجار الذي تم داخل مصنع يقع على ساحل نهر أو بحيرة، على ما يبدو من خلال الفيديو.

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فيديو يوثق لحظة انفجار هائل داخل مصنع بالهند

الكلمات الدلالية:
ارتفاع الحرارة التغير المناخي الهند خطر عالمي

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