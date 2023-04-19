روسيا: إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية ومقتل 380 جنديا

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية إسقاط 4 طائرات أوكرانية من نوع “سو-25″ و”ميج-29”.

إسقاط 4 طائرات أوكرانية:

وأوضحت وزارة الدفاع أن المقاتلات الأربعة تم إسقاطها خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر بيان الوزارة أن طيران القوات الجوية الروسية، أسقط 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال النهار.

وتابع: ” تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميج 29 في مناطق نوفوأوكراينكا وسيرغيفكا في دونيتسك”.

فيما أسقطت طائرة أوكرانية من طراز”سو-25″ بالقرب من منطقة دولجينكوي في مقاطعة خاركوف.

وتضمن بيان الدفاع الروسية أيضا: “تم إسقاط طائرة “سو-25″ التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في منطقة أوغليدار في دونيتسك”.

وبلغت خسائر الجانب الأوكراني، وفق بيان الوزارة، خلال النهار ما يصل إلى 380 جنديا، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وخمس مركبات قتالية مدرعة.

كما خسرت ثماني مركبات، ومدفع من طراز “أكاسيا”، ومدفع هاوتزر من طراز “دي-20″، بالإضافة إلى مركبة قتالية من طراز “جراد”.

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