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لتعليم النشء إخراج زكاة الفطر.. مواطن يحتفظ بصاع عمره 100 عام
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لتعليم النشء إخراج زكاة الفطر.. مواطن يحتفظ بصاع عمره 100 عام

لتعليم النشء إخراج زكاة الفطر.. مواطن يحتفظ بصاع عمره 100 عام

لتعليم النشء إخراج زكاة الفطر.. مواطن يحتفظ بصاع عمره 100 عام
٠٢:١٠:٠٥ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يحتفظ المواطن سالم اللهيبي من حائل، بصاع يتجاوز عمره 100 عام، وهو متوارث من أبيه وجده، ويخرجه مرة واحدة في العام، عند أداء زكاة الفطر.

من الخيزران

وحسب فيديو عرضته “العربية”، قال اللهيبي، إن الصاع الخشبي مصنوع من الخيزران العتيق، موضحا أنه في كل عام تجتمع أسرته ويتم إعداد الفطرة وكيلها، ليتعلم النشء كيفية أداء الزكاة.

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الصاع النبوي

وفي وقت سابق أجاب الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول مقدار الصاع النبوي لإخراج زكاة الفطر، وذلك عبر مقطع فيديو على “تويتر”.

وقال الفوزان إن مقدار الصاع النبوي الذي قدرته هيئة كبار العلماء، بالاتفاق، هو 3 كيلوات، تقريبا، كما قال في فيديو سابق، إن زكاة الفطر ثابتة في القرآن والسنة بالإجماع.

ما حكم إخراج زكاة الفطر مالاً ؟

فيما أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، أستاذ الشريعة الشيخ سعد الخثلان، أن السنة النبوية دلت على أن زكاة الفطر تخرج طعامًا.

وأكد أن ما عليه مذهب أكثر أهال العلم والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الذي عليه عامة كثر من المسلمين وه وأن تخرج طعامًا.

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