وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”

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أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

نائب الرئيس – المعرفة والتحليل.

زميل – المواد الحرجة في قطاع الكهرباء.

معاون – استشاري.

محلل – استشاري.

الزميل الثاني – الاقتصاد الكلي.

مدير / رئيس – استشارات.

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عن المركز:

مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز استشارات بحثي رائد في اقتصاديات الطاقة والاستدامة، يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة وتوجيه السياسات العالمية من خلال المشورة القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية.