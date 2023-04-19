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وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”
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وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”
٠١:١٦:٥٩ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل  في الرياض، وذلك  وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • نائب الرئيس – المعرفة والتحليل.
  • زميل – المواد الحرجة في قطاع الكهرباء.
  • معاون – استشاري.
  • محلل – استشاري.
  • الزميل الثاني – الاقتصاد الكلي.
  • مدير / رئيس – استشارات.

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عن المركز:

  • مركز  الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز استشارات بحثي رائد في اقتصاديات الطاقة والاستدامة، يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة وتوجيه السياسات العالمية من خلال المشورة القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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