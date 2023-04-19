الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. جريان شعيب النظيم شمال غرب الدلم
“النقل” تلزم إحدى شركات الشحن بزيادة ساعات العمل والمندوبين
الجيش السوداني ينشر مقطع فيديو لمخزن أسلحة تابع لقوات الدعم السريع
في عيد الفطر.. 5 مشروبات مفيدة لمرضى السكري
الاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة لسقوط الأمطار
أهم 10.. تحذير من 24 ساعة قادمة وحسم حقيقة تأخر صرف المعاشات

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

شاهد.. جريان شعيب النظيم شمال غرب الدلم

شاهد.. جريان شعيب النظيم شمال غرب الدلم

شاهد.. جريان شعيب النظيم شمال غرب الدلم
٠١:١١:٥٤ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان شعيب النظيم شمال غرب الدلم بمنطقة الرياض.

وأظهر المقطع المتداول، جريان المياه في شعيب النظيم بالدلم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها

.

اقرأ أيضا:

عصر اليوم.. شاهد جريان سيول الحلوة بحوطة بني تميم جنوب الرياض

هطول أمطار رعدية

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

اقرأ أيضا:

نتيجة الأمطار والسيول.. شاهد امتلاء سد مركز الشحمة شرق المجمعة في الرياض

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار الرياض الدلم جريان شعيب النظيم

مواد ذات صلة

المزيد
لم تعجبه «تسريحة» شعره فقتل الحلاَّق (فيديو)

لم تعجبه «تسريحة» شعره فقتل الحلاَّق (فيديو)

٠٨:٠٠ م، السبت، ٢١ أكتوبر ٢٠١٧
شاهد.. شاب سوداني يحاول الانتحار من فوق أسلاك كهربائية

شاهد.. شاب سوداني يحاول الانتحار من فوق أسلاك كهربائية

٠٤:٣٢ م، السبت، ١٩ أغسطس ٢٠١٧
شاهد.. تلاوة خاشعة لإمام المسجد النبوي «البعيجان» من تهجد ليلة 26 رمضان

شاهد.. تلاوة خاشعة لإمام المسجد النبوي «البعيجان» من تهجد ليلة 26 رمضان

٠١:٤٣ ص، الخميس، ٢٢ يونيو ٢٠١٧
فيديو صادم .. شباك صيادين عراقيين بنهر ديالي تصطاد «جماجم بشرية» بدلا من الأسماك

فيديو صادم .. شباك صيادين عراقيين بنهر ديالي تصطاد «جماجم بشرية» بدلا من الأسماك

١١:٥٥ م، الأربعاء، ٢٠ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *