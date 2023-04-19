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“النقل” تلزم إحدى شركات الشحن بزيادة ساعات العمل والمندوبين
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“النقل” تلزم إحدى شركات الشحن بزيادة ساعات العمل والمندوبين

“النقل” تلزم إحدى شركات الشحن بزيادة ساعات العمل والمندوبين

“النقل” تلزم إحدى شركات الشحن بزيادة ساعات العمل والمندوبين
٠١:١١:١٢ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن فرقها الرقابة الميدانية تباشر أعمالها حول تعثّر إحدى الشركات المرخصة بالمدينة المنورة في تسليم بعض الطرود والشحنات للعملاء بالجودة والوقت المحدد.

معالجة الوضع الراهن

وأصدرت الهيئة بيانا أفاد بأنه: “إشارة إلى ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، تباشر فرق الرقابة الميدانية للموقع المذكور وتم التنسيق مع الشركة للعمل على معالجة الوضع الراهن لتسريع تسليم شحنات العملاء من خلال إلزام الشركة بزيادة أوقات العمل خلال هذه الفترة.

وكذلك زيادة عدد المندوبين لتغطية جميع الطلبات والتأكد من تفعيل مركز الاتصال الخاص بالشركة والاستجابة لكل الشكاوى والاستفسارات الواردة, وتفعيل إرسال الرسائل الفورية والتنبيهات في أوقات التوصيل.

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التأكد من تسليم الشحنات

كما تؤكد الهيئة العامة للنقل أنها تتابع جميع عمليات الشحن ومستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء في كل مناطق المملكة، والتأكد من تسليم الشحنات للمستفيدين في الوقت المحدد والمتفق عليه بين شركات الشحن والموردين والمتاجر الإلكترونية ووضع الإجراءات اللازمة لمعالجة شكاوى المستفيدين.

وفي حال عدم تجاوب الناقل يمكن التواصل مع الهيئة من خلال الرقم الموحد 19929، أو تقديم بلاغ عبر الموقع الالكتروني للهيئة www.tga.gov.sa

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم شركات الشحن هيئة النقل

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