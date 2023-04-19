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الجيش السوداني ينشر مقطع فيديو لمخزن أسلحة تابع لقوات الدعم السريع
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الجيش السوداني ينشر مقطع فيديو لمخزن أسلحة تابع لقوات الدعم السريع

الجيش السوداني ينشر مقطع فيديو لمخزن أسلحة تابع لقوات الدعم السريع

الجيش السوداني ينشر مقطع فيديو لمخزن أسلحة تابع لقوات الدعم السريع
٠١:١٠:٣١ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، نشره الجيش السوداني، لحظة سيطرة عناصر الجيش على مخزن أسلحة تابع لقوات الدعم السريع في مدينة جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم.

مخزن أسلحة لقوات الدعم السريع:

وبحسب الفيديو تظهر كميات كبيرة من الذخيرة الثقيلة والخفيفة والصواريخ التابعة لقوات الدعم السريع.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الخامس على التوالي.

وكانت نقابة أطباء السودان قد أعلنت أن عدد الوفيات في صفوف المدنيين منذ بدء الاشتباكات ارتفع إلى 174، بينما وصل عدد الجرحى والمصابين إلى 1041 حالة إصابة.

فرار مئات الجنود:

وكانت وزارة الدفاع التشادية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، أن 320 عسكريا سودانيا فروا من المعارك الدائرة في بلدهم وعبروا الحدود إلى أراضيها.

وأكد وزير الدفاع داود يايا إبراهيم، أن العسكريين السودانيين دخلوا أراضينا.

وبحسب ما نقلته شبكة يورو نيوز الأوروبية، فقد أوضح خلال مؤتمر صحفي أنه تم نزع سلاحهم جميعا، وإيواؤهم.

وأضاف أن من سلّموا أنفسهم لقواتنا هم 320 عنصرا من القوات المسلحة السودانية، من درك وشرطة وجيش، منوها أنهم فرّوا خشية أن يُقتلوا على أيدي قوات الدعم السريع.

قوات الدعم السريع:

ويشهد السودان لليوم الخامس على التوالي، اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى.

كما تبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

يذكر أنه تم تشكيل قوات الدعم السريع عام 2013، لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور “غرب”.

وتولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن، إلا أن خلافات بشأن دمجها في الجيش النظامي مؤخرا فجرت توترات واشتباكات بين الطرفين.

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الكلمات الدلالية:
الجيش السوداني الخرطوم الدعم السريع السودان

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