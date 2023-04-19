أهم 10.. تحذير من 24 ساعة قادمة وحسم حقيقة تأخر صرف المعاشات

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها الأربعاء، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

توضيح هام من “” للمنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين للضريبة

ناشدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال.. المزيد هنا

تنبيهات الأرصاد: أمطار على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم حتى صباح الخميس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.. المزيد هنا

إنقاذ 7 أشخاص جرف السيل مركبتهم في وادي الرشاء

تمكن الدفاع المدني في الدوادمي، اليوم الأربعاء، من إنقاذ 7 أشخاص جرف السيل مركبتهم في وادي الرشاء، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد -.. المزيد هنا

دولة تعلن فرار مئات الجنود السودانيين إلى أراضيها

في سلسلة تطورات الأحداث المتسارعة في السودان، التي تسببت فيها الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع، فر المئات من العسكريين إلى الأراضي التشادية.. المزيد هنا

“التأمينات” تكشف حقيقة تأخر صرف المعاشات هذا الشهر

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، توضيحًا بشأن حقيقة تأخر صرف المعاشات هذا الشهر.. المزيد هنا

ما حكم إخراج زكاة الفطر مالاً ؟.. “الخثلان” يحسم الجدل

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة الشيخ سعد الخثلان، إن السنة النبوية دلت على أن زكاة الفطر تخرج طعامًا.. المزيد هنا

السودان.. شاهد اشتعال النار في مطار الخرطوم الدولي واشتباكات قرب مقر القيادة العامة

تجددت الاشتباكات الكثيفة، صباح اليوم الأربعاء، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع تبادل كثيف لإطلاق النار قرب مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم.. المزيد هنا

توضيح عاجل من “الشؤون الإسلامية” بخصوص صلاة العيد في مكة بسبب أعداد المعتمرين

حدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، 562 مسجدًا وجامعًا ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر بمكة المكرمة.. المزيد هنا

تحذير مهم من طقس الـ 24 ساعة القادمة على هذه المناطق

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر محذرًا من طقس الـ 24 ساعة القادمة على عدد من المناطق.. المزيد هنا

لأصحاب الأمراض المزمنة.. نصائح لا تفوتك في العيد

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية أصحاب الأمراض المزمنة من بعض الأطعمة التي يتم تناولها في العيد.. المزيد هنا