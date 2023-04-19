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رائد فضاء ينشر مقطعًا مذهلًا للكعبة المشرفة
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رائد فضاء ينشر مقطعًا مذهلًا للكعبة المشرفة

رائد فضاء ينشر مقطعًا مذهلًا للكعبة المشرفة

رائد فضاء ينشر مقطعًا مذهلًا للكعبة المشرفة
٠١:١٤:٣٥ ص، الخميس، ٢٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو، مصور من الفضاء الخارجي، يظهر الكعبة المشرفة، والمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام.

الكعبة المشرفة

وأظهر الفيديو، الذي شاركه رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشهدا مذهلا للكعبة المشرفة وكأنها بقعة من نور، وعلق عليه قائلا:”منظر ولا أروع لـ الكعبة المشرفة وبيت الله الحرام، وهو مشهد من أروع ما شاهدت، حياكم الله من الفضاء وتحديدًا من فوق البحر الأحمر”.

مدينة النبي ﷺ

كما رصد الفيديو مشاهد من المدينة المنورة، وجدة، وعلق النيادي: “هذه المدينة المنورة، مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي منورة بناسها وأهلها”.

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واستقبل المسجد الحرام رقمًا تاريخيًا، في ليلة السابع والعشرين من رمضان، والتي تبدأ إحصاءاتها من مساء الاثنين وحتى فجر الثلاثاء، والتي تعرف باسم “ليلة القدر”.

2.6 مليون مصل ومعتمر في ليلة القدر

وأفادت قناة الإخبارية، أمس الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن المسجد الحرام، استقبل أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر بـ”ليلة 27 رمضان”، ووصف مراسل القناة هذا الرقم بأنه “تاريخي”.

 

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أخبار السعودية اليوم الكعبة المشرفة رائد فضاء صور الكعبة مقطع فيديو للكعبة

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