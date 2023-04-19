القبض على 4 مواطنين اعتدوا على آخر بالضرب في الطائف

تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة محافظة الطائف على (4) مواطنين لاعتدائهم على آخر بالضرب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مخالفة نظام مكافحة الجرائم

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم.

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وفي وقت سابق، ألقت شرطة محافظة القريات في منطقة الجوف القبض على مواطن.

الاعتداء على طفل:

وتمت عملية القبض عقب اعتدائه على طفل من الباعة المتجولين، بعد ظهور والده في محتوى مرئي تضمن الادعاء بذلك.

وتبين من إجراءات الاستدلال عدم التقدم ببلاغ للجهات الأمنية، حيث جرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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