في عيد الفطر.. 5 مشروبات مفيدة لمرضى السكري

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مع اقتراب شهر رمضان المبارك على الانتهاء، ينصح الأطباء مرضى السكري بأهمية الحرص في تناول الأطعمة والمشروبات، خاصة في أيام عيد الفطر المبارك.

وينصح خبراء الصحة، مرضى السكري بتناول بعض المشروبات التي تساعد على ضبط السكري خلال أيام العيد كالتالي:

مشروبات لضبط السكري

– قهوة بدون سكر

من خلال تعزيز التمثيل الغذائي للسكر ، قد تساعد القهوة في تقليل فرصتك في الإصابة بمرض السكري من النوع 2، من الأهمية أن تكون قهوتك غير محلاة ، تمامًا مثل الشاي.

وتحتوي القهوة مع الحليب أو الكريمة أو السكر على سعرات حرارية أكثر بشكل عام ويمكن أن يكون لها تأثير على مستويات السكر في الدم، لديك الكثير من الخيارات للمُحليات منخفضة السعرات أو بدون سعرات حرارية إذا قررت استخدامها.

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– شاي البابونج

شاي البابونج، يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والوقاية من السرطان ، وقد أشارت دراسة حديثة إلى أنه قد يساعدك أيضًا على التحكم في مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن يساعد شرب كوب واحد من شاي البابونج بعد الوجبات في تقليل نسبة السكر في الدم والأنسولين ومقاومة الأنسولين وفقًا للدراسات.

– عصير الخضار

نظرًا لأن غالبية عصائر الفاكهة 100٪ تحتوي على سكر 100٪ ، يمكنك تجربة عصير الطماطم أو بديل عصير الخضار، للحصول على إمدادات لذيذة من الفيتامينات والمعادن ، اصنع مزيجًا خاصًا بك من الخضار الورقية أو الكرفس أو الخيار مع القليل من التوت، لا تنس تضمين التوت في تناول الكربوهيدرات اليومي.

أهمية تناول الحليب

– حليب قليل الدسم

يضيف الحليب الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي ، ولكنه يحتوي أيضًا على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن.

ويُنصح بتقليل تناول الحليب إلى ما لا يزيد عن كوبين إلى ثلاثة أكواب سعة 8 أونصات كل يوم ، واختر دائمًا أصنافًا غير محلاة أو قليلة الدسم أو منزوعة الدسم.

– ماء الكركم

قد يساعد الكركمين، في الحفاظ على وظيفة البنكرياس ويمنع مقدمات السكري من التطور إلى مرض السكري من النوع 2.

ويؤكد الأطباء أن ماء الكركم يمكن أن يساعد الجسم على أن يصبح أكثر حساسية لتأثير الأنسولين وبالتالي فهو مفيد جدا لمرضى السكري.

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